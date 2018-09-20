ИА «Ореанда-Новости». Власти Турецкой Республики упростили получение гражданства для иностранцев.



Соответствующий указ лидера государства Тайипа Эрдогана был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete 19 сентября.



Соответствующий указ лидера государства Тайипа Эрдогана был опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete 19 сентября.

В документе отмечается, что фиксированная сумма капитала, которая предусмотрена для получения права на гражданство Турецкой Республики, будет снижена с двух миллионов до пятисот тысяч долларов. Минимальная стоимость недвижимого имущества, которая требуется от иностранцев для перехода в гражданство Турции, также будет снижена с одного миллиона до 250 тысяч долларов. Кроме того, изменения коснулись пункта о предоставлении иностранцем занятости не менее ста работникам. Теперь для получения права на гражданство Турции достаточно предоставить занятость не менее пятидесяти работникам. Сумма депозитов, которые должны храниться в турецких банках, для получения гражданства также будет снижена с трёх миллионов до пятисот тысяч долларов.





Ранее турецкими средствами массовой информации был опубликован материал о желании французского акёра Жерара Депардье получить турецкое гражданство со ссылкой на его заявление, которое им было сделано на территории столицы Корейской Народно-Демократической Республики, где он участвовал в праздничных мероприятиях, посвящённых семидесятилетней годовщине основания Северной Кореи. Актёр утверждал, что планирует обсудить этот вопрос с турецким президентом во время своей поездки в республику в следующем месяце.



Отмечается, что, по мнению юридического источника из Турецкой Республики, который осведомлён о процедуре получения гражданства в государстве, Жерар Депардье может получить турецкое гражданство по упрощённой процедуре согласно решению президента страны Тайипа Эрдогана, за заслуги перед Турцией или крупные инвестиции. Напомним, в январе 2013 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Он получил регистрацию в Мордовии. Позже СМИ сообщали, что французский актёр желает иметь гражданство ещё семи государств.