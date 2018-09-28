ИА «Ореанда-Новости». Главой Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу было сделано заявление о том, что Анкара надеется на расширение сотрудничества с Пекином в торговле, энергетике и сфере борьбы с терроризмом.



Такое заявление министром было сделано на встрече с главой китайского внешнеполитического ведомства Ваном И на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на территории Нью-Йорка.



Такое заявление министром было сделано на встрече с главой китайского внешнеполитического ведомства Ваном И на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на территории Нью-Йорка.

По словам Мевлюта Чавушоглу, турецкая сторона придаёт большое значение отношениям с Китайской Народной Республикой. Он отметил, что Турцией высоко ценится “справедливая и сбалансированная позиция в международных делах”. Также турецкий министр подчеркнул, что Анкара готова укреплять сотрудничество двух государств “в рамках многосторонних форматов”.





Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, в свою очередь, заявил, что Пекин поддерживает Анкару в усилиях по обеспечению национальной стабильности и развития. Также, по словам китайского политического деятеля, КНР готова поддерживать контакты с Турецкой Республикой на всех уровнях ради укрепления взаимного понимания.





Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что в нынешних условиях властям Турции и КНР необходимо “укреплять координацию и сотрудничество в международных делах, прикладывать совместные усилия для защиты мультилатерализма, международной системы и международных правил, работать над обеспечением законных прав и интересов развивающихся экономик и развивающихся стран”.





Отметим, Китайская Народная Республика и Турецкая Республика в настоящее время находятся под американскими санкциями.





В прошлом месяце власти Соединённых Штатов Америки объявили о введении ограничительных мер против высокопоставленных чиновников Турции. Причиной таких шагов послужил отказ турецких властей вернуть пастора Эндрю Брансону американской стороне. Американские власти заявили, что санкционные меры введены в рамках так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, которые, по мнению США, “виновны в коррупции или нарушении прав человека”.





Также Министерством финансов США были введены ограничение против департамента подготовки войск Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Ограничительные меры коснулись департамента подготовки войск и его руководителя Ли Шанфу. Американские власти отметили, что основанием для введением ограничений стали “сделки с Рособоронэкспортом” по приобретению российских зенитно-ракетных систем С-400 и истребителей Су-35.