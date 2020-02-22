ИА «Ореанда-Новости» . Турция не разрешила пролёт российским военно-воздушным судам над Анкарой. Об этом сообщает информационный портал «Free-news.su».

Пролёт через турецкое воздушное пространство запретили для российского реактивного авиалайнера Ту-154 и бомбардировщиков Су-24М ВКС РФ. Кроме того, пролёт над Анкарой запретили и воздушному судну, принадлежащему Росгвардии.

Воздушно-космическим силам России пришлось добираться до сирийской авиабазы Хмеймим через Иран и Ирак. Следует отметить, что эксперты уже заявляли о возможном закрытии воздушного пространства Турции из-за сложившейся ситуации в Идлибе. У Анкары также есть возможность ввести ограничения для морских войск РФ в Сирии, перекрыв движение судов через пролив Босфор.