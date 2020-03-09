ИА «Ореанда-Новости». Турция запросила дополнительную помощь у НАТО в Сирии, пишет «МК».



Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что дополнительные силы нужны для защиты границы с САР. Кроме того, Анкара просит помощи в связи с «миграционными вызовами».



Ранее стало известно, что сирийские системы противовоздушной обороны сбили 20 турецких беспилотников. По ним было выпущено 25 ракет.