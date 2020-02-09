ИА «Ореанда-Новости». Тысячи людей, застрявших на круизном судне в Гонконге в течение четырёх дней, были допущены к высадке после того, как тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Около 3600 пассажиров и членов экипажа корабля «Мир мечты» были помещены в карантин из-за опасений, что некоторые сотрудники могли заразиться вирусом во время предыдущего рейса.

Ещё один круизный лайнер, где были подтверждены десятки случаев заболевания, остаётся в карантине у берегов Японии.

Вспышка болезни уже унесла жизни 813 человек. В настоящее время от коронавируса умерло больше людей, чем от тяжёлого острого респираторного синдрома. В 2003 году эта эпидемия унесла жизни 774 человек из более, чем двух десятков стран.

В одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, по данным региональных чиновников здравоохранения, погибло не менее 780 человек. Во всем мире было инфицировано более 34 800 человек, причём подавляющее большинство из них в Китае.