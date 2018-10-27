ИА «Ореанда-Новости» Тысячи людей устроили сидячую забастовку с видом на древнюю площадь Рима в субботу, чтобы выразить протест против того, что они называют «деградацией» города. По оценкам организаторов, мирную акцию протеста посетили 22 000 человек. Полиция не подтвердила официальное количество людей.

Идея субботней демонстрации возникла, когда в мае прошлого года загорелся городской автобус, сказала Эмма Амикони, один из шести организаторов «Roma Dice Basta», или «Рим говорит достаточно». «Граждане раздражены повседневной жизнью», - сказала она CNN.

Организаторы обвиняют Вирджинию Рагги, первую женщину - мэра Рима. Они утверждают, что движению не хватает лидерского опыта для управления таким сложным городом, как Рим. "Мы ежедневно слышим ложь от мэра, что все хорошо, что они работают над решением проблем предыдущих городских администраций. Но правда в том, что у них нет опыта", - сказал Амикони.

Среди самых больших проблем - спорадический сбор мусора, который становится причиной распространения крыс, чаек и даже диких кабанов, которые питаются гниющими продуктами.

Лоренцо Лауренти, биолог, присутствовавший на демонстрации, продемонстрировал плакат, показывающий фотографии некоторых «деградации» в центре Рима. "Рим находится в худшем состоянии, которое я когда-либо видел в своей жизни", - сказал он CNN, имея в виду период времени, когда нынешний мэр пришел к власти."Мы здесь, чтобы сказать Баста! Нет! Это вечный город, один из самых красивых городов в мире, поэтому мы должны лечить, любить город. Город нелюбим этой администрацией. Это ненависть."

Серьёзной проблемой является также общественный транспорт. Около 42% городских автобусов и трамваев не работают из-за необходимости технического обслуживания или полного износа, говорит Ассоциация Mobilitiamo Roma, которая организовала референдум о приватизации компании общественного транспорта. Эти проблемы приводят к отсутствию сервиса, долгим ожиданиям на остановках и частым забастовкам разъярённых водителей, которым тоже надоела администрация.

Но есть и серьёзные проблемы с инфраструктурой. Во вторник 24 российских футбольных болельщика в Риме на матче получили травмы, когда эскалатор вниз на центральную станцию метро быстро ускорился, а затем рухнул.