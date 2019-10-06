06.10.2019, 16:23
Тысячи людей Украины вышли на митинги против «формулы Штайнмайера»
ИА «Ореанда-Новости». Протесты и митинги против «формулы Штайнмайера» проходят по всей Украине 6 октября. На главную площадь в Киеве вышло более 10 тысяч человек.
Граждане возражали против капитуляции. Также митингующие планируют создать шествие 14 октября 2019 года в Президенту Украины, чтобы узнать решение властей по поводу введения особого статуса Домбасса. По словам Владимира Зеленского, он не против не провокационных митингов, так как это право жителей Украины.
Митинги были проведены и в других городах: Херсоне, Одессе, Ровно, Харькове и других. Провоохранительные органы никаких нарушений не зафиксировали.
Граждане возражали против капитуляции. Также митингующие планируют создать шествие 14 октября 2019 года в Президенту Украины, чтобы узнать решение властей по поводу введения особого статуса Домбасса. По словам Владимира Зеленского, он не против не провокационных митингов, так как это право жителей Украины.
Митинги были проведены и в других городах: Херсоне, Одессе, Ровно, Харькове и других. Провоохранительные органы никаких нарушений не зафиксировали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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