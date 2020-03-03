ИА «Ореанда-Новости». Новый коронавирус COVID-19 был зафиксирован у 23 иранских депутатов.

23 депутата иранского парламента заразились коронавирусом. Об этом сообщил портал YJC, ссылаясь на члена парламента. Помощник председателя парламента Абдопреза Месри подтвердил, что тесты на коронавирус показали положительный результат у 23 депутатов.

Месри попросил парламентариев ограничить контакты, однако добавил, что парламент всё равно будет работать в прежнем режиме.

На данный момент известно, что число заражённых коронавирусом достигло отметки в 1501 случай. 66 человек из них погибли. Всего от вируса выздоровели 291 человек. Власти Ирана подтвердили, что в стране продолжится дальнейшее распространение коронавируса. Всего же количество заболевших практически достигло 90 тысяч.