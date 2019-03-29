ИА «Ореанда-Новости» У берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Эпицентр находился в 300 километрах южнее Петропавловска-Камчатского, в Тихом океане на глубине около 40 километров. До побережья материка дошли толчки интенсивностью в 2—3 балла. Жертв и разрушений нет. Сотрудники спасательных и пожарных служб обследуют здания в Петропавловске-Камчатском. В городе Северо-Курильске на одном из островов Курильской гряды были отмечены толчки магнитудой до 4 баллов.