ИА «Ореанда-Новости». Эксперты пришли к выводу, что скоро человечество столкнется с дефицитом фосфора.

Нерациональное использование удобрений станет основной причиной скорой нехватки фосфора. Об этом заявляет Science Alert.

Фосфор, необходимый для производства сельскохозяйственных продуктов, неразумно вымывается в океан. Поэтому, с учётом нынешних объёмов его потребления человечеством, его запасы могут истощиться в ближайшее время.

Пессимистичный прогноз говорит о том, что исчезновения фосфора может случиться в 40-летний срок. Оптимисты говорят о четырёх сотнях лет.

Для предотвращения кризиса, необходимо сократить применение данного вида минерального удобрения. Учёным разных стран нужно придумать технологию повторного использования.