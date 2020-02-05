Посол в своём ответе на вопрос о том, есть ли у Ирана заинтересованность в российской военной технике, сказал, что интерес имеется, поскольку военная техника, сделанная в России, считается лучшей и самой недорогой в мире.При этом им отмечено о временном характере ограничений, которые будут действовать до октября 2020 года.