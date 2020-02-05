05.02.2020, 11:59
У Ирана есть заинтересованность в военной технике из России, заявил посол
ИА «Ореанда-Новости». Леван Джагарян, работающий в Иране послом от России, рассказал РИА Новости об интересе со стороны Тегерана к военной технике российского производства.
Посол в своём ответе на вопрос о том, есть ли у Ирана заинтересованность в российской военной технике, сказал, что интерес имеется, поскольку военная техника, сделанная в России, считается лучшей и самой недорогой в мире.
В то же время посол сделал напоминание, что в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Ирана российские власти придерживаются ограничений, наложенных ООН на Тегеран. При этом им отмечено о временном характере ограничений, которые будут действовать до октября 2020 года.
Посол в своём ответе на вопрос о том, есть ли у Ирана заинтересованность в российской военной технике, сказал, что интерес имеется, поскольку военная техника, сделанная в России, считается лучшей и самой недорогой в мире.
В то же время посол сделал напоминание, что в сфере военно-технического сотрудничества РФ и Ирана российские власти придерживаются ограничений, наложенных ООН на Тегеран. При этом им отмечено о временном характере ограничений, которые будут действовать до октября 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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