ИА «Ореанда-Новости». Израиль может потерять право на проведение следующего конкурса Евровидение-2019.

Данное заявление было сделано после того, как Европейский комитет напомнил о необходимости внести залог за право проведения конкурса. Обозначенная стоимость составляет около 12 миллионов евро. Если данная сумма не будет внесена на счет Европейского вещательного союза, то кураторы песенного конкурса будут рассматривать возможность перенесения мероприятия из Израиля на территорию какой-либо другой страны-участницы.

Сообщается, что ответственная за проведение Евровидения-2019 израильская корпорация телерадиовещания «Кан» направила письма премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара с информацией о возможном срыве конкурса. Данный прецедент может произойти в результате существенного недостатка финансирования проведения мероприятия.

Ранее Аюба Кару, министр связи Израиля, предложил корпорации телерадиовещания «Кан» взять кредит для покрытия суммы необходимого залога, а также расходов на проведение Евровидение-2019. Руководство компании отказалось от кредитования на неудобных для них условиях и, в свою очередь, предложило увеличить бюджет в этом году.

Согласно условиям проведения конкурса, подтвердить свое право на проведение песенного конкурса Евровидение можно до конца июля 2018 года, путем внесения залоговой суммы.

Представители организации «Кан», авторы петиции, обращенной к кабинету министров Израиля, потребовали от них найти срочный источник финансирования, иначе им придется заявить об отмене конкурса Евровидение-2019.

Напомним, что в начале июля проведение песенного конкурса Евровидение-2019 уже стояло под угрозой срыва в Израиле. Это было связано с обвинением в плагиате победительницы конкурса 2018 года Нетты Барзилай. Согласно условиям, все песни исполнителей-участников должны быть уникальными, иначе последует немедленная дисквалификация страны.

По заявлению представителей звукозаписывающей компании Universal Music, композиция победительницы конкурса «Toy» является плагиатом песни "Seven Nation Army" группы The White Stripes. Официальной экспертизы по данному вопросу не проводилось.

По словам юристов, обе стороны пришли к консенсусу в отношении оригинальности композиции певицы, и, как утверждают эксперты, компания Universal Music стала получать часть прибыли от песни.