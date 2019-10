ИА «Ореанда-Новости». По мнению американских СМИ, у России самый многочисленный танковый парк в мире.



О сравнении пишет американское издание We Are The Mighty, ссылаясь на данные публикации сайта Global Firepower. По предоставленной им информации, арсенал бронированных боевых машин России превышает количество танков стран-союзников НАТО.

По данным публикации, в российском танковом парке около 22 тысяч, что в два раза превышает количество машин стран, входящих в военно-политический союз. Российский арсенал больше, чем совокупное число стран-членов НАТО.

Было отмечено, что за несколько последних лет военное превосходство Североатлантического альянса над Российской Федерацией значительно сократилось. Сами страны союза также признают, что российское вооружение является сильным конкурентом.