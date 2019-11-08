08.11.2019, 14:18
У Лаврова на 11 ноября запланирована встреча с главой МИД Франции
ИА «Ореанда-Новости» По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, у руководителя МИД России Сергея Лаврова состоится 11 ноября разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Встреча состоится во Франции, которую Сергей Лавров посетит 11 ноября.
Марией Захаровой отмечено, что Лавров в Париже посетит II парижский форум, где ему покажут российские проекты. Как сказала представитель российского МИДа, на встрече, которая будет проходить на полях форума, пойдёт речь о двустороннем сотрудничестве. Также в ходе беседы будут затронуты главные международные темы, в том числе обстановка в Сирии. Поговорят главы МИД двух стран и об Украине.
Марией Захаровой отмечено, что Лавров в Париже посетит II парижский форум, где ему покажут российские проекты. Как сказала представитель российского МИДа, на встрече, которая будет проходить на полях форума, пойдёт речь о двустороннем сотрудничестве. Также в ходе беседы будут затронуты главные международные темы, в том числе обстановка в Сирии. Поговорят главы МИД двух стран и об Украине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии