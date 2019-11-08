Марией Захаровой отмечено, что Лавров в Париже посетит II парижский форум, где ему покажут российские проекты. Как сказала представитель российского МИДа, на встрече, которая будет проходить на полях форума, пойдёт речь о двустороннем сотрудничестве. Также в ходе беседы будут затронуты главные международные темы, в том числе обстановка в Сирии. Поговорят главы МИД двух стран и об Украине.