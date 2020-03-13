ИА «Ореанда-Новости». У нового министра социальной политики Украины нашли квартиру в России. Об этом сообщило «Сегодня», ссылаясь на декларацию чиновницы.

Выяснилось, что Марина Лазебная ещё с 2009 года владеет квартирой в России. Площадь недвижимости составляет 31,7 квадратных метра.

Кроме того в декларацию вошли три квартиры в Киеве, квартира в Киевской области и дом с участком.

В начале месяца Верховная рада утвердила новый состав правительства, который предложил Денис Шмыгаль. Так, на своих должностях остались лишь глава МВД Арсен Аваков, министр Юстиции Денис Малюська и глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.