ИА «Ореанда-Новости». Всего через 30 часов после рождения у ребёнка был диагностирован новый коронавирус. Сейчас это самый молодой пациент, у которого был зарегистрирован вирус, сообщили государственные китайские СМИ.



Ребёнок родился 2 февраля в Ухане, в эпицентре распространения вируса. У матери ребёнка были выявлены признаки заболевания ещё перед родами. Непонятно, как передался вирус – в утробе или после рождения.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило о заражении новорождённого поздно вечером в среду, 5 февраля. Ребёнок, который весил 3,25 кг при рождении (7 фунтов 2 унции), в настоящее время находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Напомним, что случаи заражения коронавирусом маленьких детей уже были зарегистрированы. На прошлой неделе шестимесячный ребёнок в Сингапуре дал положительный результат на новый коронавирус, а также восьмилетний ребёнок из Уханя, который в настоящее время находится в Австралии.

Вирус уже распространился за рубежом. В общей сложности 25 стран подтвердили 191 случай. Но нужно отметить, что до сих пор только два случая за пределами материкового Китая привели к смерти.