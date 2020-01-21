21.01.2020, 20:34
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
ИА «Ореанда-Новости». Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн сообщил, что он страдает от болезни Паркинсона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Good Morning America.
Отмечается, что слухи о болезни ходили и раньше, однако артист подтвердил их только сейчас. Жена музыканта Шэрон Осборн добавила, что у её супруга не смертельная форма болезни Паркинсона, но влияет на определённые нервы в теле.
Новый альбом Оззи Осборна «Ordinary Man» выйдет 21 февраля. Он станет первым сольным альбомом после «Scream» 2010 года.
Отмечается, что слухи о болезни ходили и раньше, однако артист подтвердил их только сейчас. Жена музыканта Шэрон Осборн добавила, что у её супруга не смертельная форма болезни Паркинсона, но влияет на определённые нервы в теле.
Новый альбом Оззи Осборна «Ordinary Man» выйдет 21 февраля. Он станет первым сольным альбомом после «Scream» 2010 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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