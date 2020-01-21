Отмечается, что слухи о болезни ходили и раньше, однако артист подтвердил их только сейчас. Жена музыканта Шэрон Осборн добавила, что у её супруга не смертельная форма болезни Паркинсона, но влияет на определённые нервы в теле.Новый альбом Оззи Осборна «Ordinary Man» выйдет 21 февраля. Он станет первым сольным альбомом после «Scream» 2010 года.