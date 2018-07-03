ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У руководителей армий России и Шведского королевства существует прямая телефонная линия. Способ связи для генералов был установлен в прошлом году для решения экстренных ситуаций и не только. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Шведского королевства Микаэль Биден во время политическо-военных мероприятий по безопасности на Балтике, которые проходили в рамках недели Альмедален в городе Висбю на острове Готланд.

Микаэль Биден поделился, что телефонная линия использовалась в экстренных случаях. Помимо этого он дополнил: «Мы испытываем и непрерывно подтверждаем надежность этой функции, но мы также использовали ее на практике». Сколько раз и для каких случаев руководители российской и шведской армий прибегали к помощи средства связи не сообщается.

Главнокомандующий сообщил, что телефонная линия используется в тех случаях, когда у военных возникают вопросы и недопонимания, которые решить лучше всего прямой связью. По его словам, это делает меньше возможность возникновения разного восприятия ситуаций и неподходящего развития происходящего.

Линия была сделана во время военных учений в Балтийском регионе «Запад» и «Аврора». Военные отношения между Швецией и Российской Федерацией были приостановлены четыре года назад, но в прошлом году возобновились, когда Россия снова начала принимать участие в программах министерства обороны Швеции, из которых российские военные были сначала исключены после присоединения Крыма к составу Российской Федерации. Швеция также ответно принимает участие в подобных мероприятий, проводимых в России.