ИА «Ореанда-Новости» Сингапурская газета The Straits Times сообщила со ссылкой на сотрудника посольства США в Афганистане, что в ночь на 11 сентября у здания американского дипломатического представительства в Кабуле произошёл мощный взрыв.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местного журналиста сообщило, что причиной взрыва стал ракетный удар. Агентство отмечает, что, по всей вероятности, есть пострадавшие.

Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за взрыв.