". Чтобы этого не случилось, по мнению учёных, необходимо срочно озаботиться мерами, которые будут направлены на то, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Об этом говорится в научном журнале BioScience.Выводы учёных основаны на данных, которые были получены в ходе многолетних наблюдений. Специалисты изучали многие факторы, включая температуру поверхности, таяние льдов, выбросы углекислого газа. Также брали во внимание рост народонаселения и массу полярных льдов.По словам австралийского учёного Томаса Ньюсома, он и его коллеги обязаны выполнить моральный долг и предупредить мир о том, что сейчас сложилась чрезвычайная экологическая ситуация. Учёный из США Уильям Репп заявил, что климатические изменения стремительно ускоряются.