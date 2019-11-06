06.11.2019, 08:39
Учёные: "Человечество будет неописуемо страдать"
ИА «Ореанда-Новости» Учёные из 153 стран мира подписались под документом, в котором заявляется, что человечество ждут "неописуемые страдания". Чтобы этого не случилось, по мнению учёных, необходимо срочно озаботиться мерами, которые будут направлены на то, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Об этом говорится в научном журнале BioScience.
Выводы учёных основаны на данных, которые были получены в ходе многолетних наблюдений. Специалисты изучали многие факторы, включая температуру поверхности, таяние льдов, выбросы углекислого газа. Также брали во внимание рост народонаселения и массу полярных льдов.
По словам австралийского учёного Томаса Ньюсома, он и его коллеги обязаны выполнить моральный долг и предупредить мир о том, что сейчас сложилась чрезвычайная экологическая ситуация. Учёный из США Уильям Репп заявил, что климатические изменения стремительно ускоряются.
Выводы учёных основаны на данных, которые были получены в ходе многолетних наблюдений. Специалисты изучали многие факторы, включая температуру поверхности, таяние льдов, выбросы углекислого газа. Также брали во внимание рост народонаселения и массу полярных льдов.
По словам австралийского учёного Томаса Ньюсома, он и его коллеги обязаны выполнить моральный долг и предупредить мир о том, что сейчас сложилась чрезвычайная экологическая ситуация. Учёный из США Уильям Репп заявил, что климатические изменения стремительно ускоряются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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