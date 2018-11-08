Проблема вакцинации стран, исповедующих ислам, нарастает всё сильнее и сильнее. Отказ от вакцинации в связи с религиозными убеждениями может спровоцировать новые большие вспышки кори по всему миру. Особо остро проблема вакцинации стоит в Индонезии.

В последние месяцы миллионы родителей из Индонезии отказались от вакцинации. Это произошло после того, как исламские священнослужители объявили вакцину MR «харам» или запрет в соответствии с исламским законодательством.

В результате охват вакцин резко упал, и эксперты общественного здравоохранения опасаются, что самая большая в мире мусульманская страна может породить новые волны кори, большое количество выкидышей и врождённых дефектов, вызванных инфекциями краснухи во время беременности.

Незадолго до этого индонезийский совет Уламы (MUI) островов Риау выразил обеспокоенность тем, что новая МР-вакцина не была сертифицирована как «халяль» или законна центральным МЛУ в Джакарте, обладающим самым высоким авторитетом в таких вопросах. В официальном письме исламисты попросили отложить вакцинацию. Новость быстро распространилась по всей стране, вызвав недоверие родителей.

Чтобы спасти кампанию, министерство здравоохранения в августе лоббировало центральный MUI выпустить фетву - решение по исламскому праву - и объявить вакцины халяль. Вместо этого, совет объявил MR вакцину харам, основываясь на её ингредиентах и ​​производственном процессе.

Как и многие вакцины, эта производится с использованием нескольких частей свиньи. Например, трипсин - фермент, помогающий разделить клетки, в которых вакцинные вирусы выращены из их стеклянного контейнера; или желатин, полученный из кожи свиней, который служит стабилизатором, защищающим вирусы вакцины.

MUI постарался не блокировать кампанию вакцинации. Он постановил, что родители все еще могут вакцинировать своих детей, учитывая необходимость защиты общественного здоровья.

Но местные священнослужители и запутанные родители сделали свои собственные выводы. В отличие от предыдущих успехов, охват детей на островах достиг только 68%. В некоторых регионах это намного хуже - всего 8% в Ачехе (провинция, которой управляет закон шариата).

Отказ может стать серьезным препятствием для общественного здравоохранения. Корь может вызвать глухоту, слепоту, судороги, постоянное повреждение головного мозга и даже смерть; охват вакцинацией должен составлять 95% для достижения общенародного иммунитета, в котором даже невакцинированные люди защищены. Этот порог составляет около 80% для краснухи. На более низких уровнях может возникнуть отрицательный эффект: некоторые женщины, которые в ином случае имели бы безобидную инфекцию в детстве, теперь заразились вирусом во время беременности, что повысило риск выкидыша и рождения детей с синдромом врождённой краснухи, чьи симптомы включают слепоту, глухоту, сердечные дефекты и умственные недостатки.

Нет готовой альтернативы - никакие MR-вакцины нигде не были сертифицированы, как халяль. Священнослужители во многих мусульманских странах пришли к выводу, что желатин в вакцинах является халялем, потому что он подвергся гидролизу - химическому преобразованию, которое очищает его в соответствии с исламской правовой концепцией, называемой istihalah. И в 2013 году Исламский религиозный совет Сингапура объявил халяльной ротавирусную вакцину, несмотря на использование трипсина; он постановил, что фермент был очищен путем разбавления и добавления других чистых соединений, который известен как istihalah. Если родители-мусульмане узнают о различных юридических взглядах в исламе, говорит Арифенто Апин, мусульманский педиатр из Джакарты, «они, не колеблясь, вакцинировали бы своих детей».

Если этого не произойдет, единственное решение - как можно скорее разработать халяльную вакцину. Так считает Арт Рейнгольд, эпидемиолог из Калифорнийского университета в Беркли. Существуют стабильные стабилизаторы непорциновых вакцин; компания планирует начать исследовать бычий желатин в качестве замены. Однако развитие и клинические испытания могут занять от 6 до 10 лет. Тем временем многие заболеют, а некоторые могут умереть, хотя этого можно было бы избежать.

Всемирное общество здравоохранения пока что избегает религиозных споров и отказывается рекомендовать разработку вакцины халяль. «ВОЗ работает с регулирующими органами и производителями, чтобы гарантировать, что вакцины имеют самые высокие стандарты безопасности и эффективности», - отметил пресс-секретарь организации. - Мы не оцениваем вакцины по другим критериям».