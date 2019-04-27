ИА «Ореанда-Новости» Учёные из новосибирского госуниверситета получили изображения поверхности Венеры и обнаружены на них признаки живых существ на планете. Так, по мнению исследователей, очертания части предметов, запечатленных на снимках, серьёзно отличаются от очертаний камней и песка. А некоторые и вовсе сильно напоминают рептилий, членистоногих и даже грибы.

Как сообщает пресс-служба вуза, изображения, к сожалению не свежие, они были сделаны ещё в 1975-1982 годах. Запечатлели поверхность планеты аппараты «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14». В то время технические возможности не позволяли учёным обработать снимки и тщательно разглядеть их. Сейчас же такая возможность наоборот появилась.

Учёные считают, что если на Венере всё-таки есть живые существа, то они не походи на наших, земных, существ. Атмосфера Венеры сильно насыщена азотом, с этим и будут связаны различия.

Кстати, скоро планету исследует американо-российская миссия «Венера-Д». Учёные изучат атмосферу.