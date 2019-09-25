ИА «Ореанда-Новости» Вакцина призвана оградить человека от герпеса второго типа. Принцип действия основан на стимуляции трёх антител, одно из которых не даёт вирусу проникнуть внутрь клетки. Два оставшихся антитела не позволяют вирусу избежать иммунной защиты организма.



Новая методика борьбы с герпесом апробирована и стопроцентно эффективна. Кроме того, это лучший показатель среди всех исследовательских работ. Поэтому не исключено, что скоро новое медицинское изобретение будет помогать людям в борьбе с герпесом.



В ходе эксперимента с мышами у 64 из 65 особей выработался иммунитет.