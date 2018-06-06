ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные в очередной раз показали хорошие результаты в продвижении медицины в борьбе с онкозаболеваниями. В этот раз биологи открыли способ, как нацелить иммунные клетки женщины на лечение рака груди и борьбу с метастазами в груди.

По мнению врачей-биологов, человечество стоит на ступени революционного открытия, как окончательно побороть рак, заболевание, унесшее столько человеческих жизней за время своего существования.

В этот раз их открытие заключается в том, что они «перепрограммировали» саму иммунную систему на борьбу с болезнью. Пациентка прожила уже 22 месяца после лечения.

Это значит, что в будущем врачи могут научиться лечить такие виды онкозаболеваний, которые до сих пор считались неизлечимыми из-за их способности мутировать. Об этой хорошей новости рассказал врач-онколог из Канады.

Это новая разработка в медицине изучается при борьбе не только с раком, но и другими болезнями, например, диабетом и аллергией. Врачи пытаются найти такие антитела иммунитета, которые сами справятся с болезнью. Либо используют в качестве «приманки» микробы.

Сегодня есть примеры иммунотерапии, положительные результаты которых доказаны клинически не только в США но и ряде других стран. Чаще всего срабатывают синтетические антитела, которые «подсвечивают» для иммунитета вредоносные раковые клетки.

Что касается последнего открытия, то в качестве пациентки была 49-летняя женщина, её не спасли химиотерапия и операция. Тогда врачи решили попробовать спасти её жизнь с помощью нового вида иммунотерапии. Джуди Перкинс врачи прогнозировали лишь несколько месяцев жизни, но благодаря учёным-врачам из Национального института изучения рака в Бетесде, она смогла прожить 22 месяца и продолжает жить.

Врачи взяли ДНК и РНК клеток рака Джуди и изготовили иммунные клетки для лечения. Раньше было наоборот. Учёные ждали, пока в пробирке или самом организме пациента иммунитет выработает их.

Уж через неделю после инъекции рак начал «рассасываться». Ещё через шесть месяцев все метастазы исчезли, через год почти ничего не напоминало, что в организме был рак, сейчас следов возвращения болезни в тело даже не наблюдается.





