Соответствующее заявление сделали исследователи из Университета американского штата Нью-Йорк, расположенного в Буффало.

В составе красного вина входит антиоксидант природного происхождения. Он называется ресвератрол. Это вещество добывают, главным образом, из кожуры и косточек винограда. Американские учёные считают, что ресвератрол помогает бороться с депрессией и тревогой и является, таким образом, более лучшей заменой традиционным способам в борьбе с вышеуказанными явлениями.

Эксперимент американских учёных происходил следующим образом. В качестве испытуемых учёные взяли мышей, которые долгое время пребывали в состоянии стресса. Это состояние приводит к тому, что в организмах мышей начинает активно вырабатываться гормон под названием кортикостерон. Это приводит, в свою очередь, к накоплению фермента PDE4 в мышином мозге. Большое количество этого фермента вызывает депрессивное состояние и усиливает чувство тревоги. Исследователи добавляли в ежедневный рацион мышей компонент, содержащийся в красном вине – ресвератрол. В ходе эксперименты выяснилось, что данное вещество подавляет в мозге активную выработку фермента PDE4, что приводит, в свою очередь, к снижению уровня тревожности у грызунов. Кроме того, учёные заметили, что психическое состояние испытуемых мышей значительно улучшилось.

Это уже не первое исследование американских учёных. Ранее они пришли к выводу, что обнаруженный в красном вине ресвератрол по своим свойствам аналогичен многим антидепрессантам. Однако, в вышеуказанном исследовании учёные сделали основной упор на влияние ресвератрола на процесс выработки гормонов, отвечающих за стресс.