ИА «Ореанда-Новости». Исследователи выяснили, какой фактор является самым опасным для больных коронавирусом. По выводам учёных из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете, наиболее опасным сопутствующим заболеванием для заражённых COVID-19 является ожирение. Соответствующее исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

Исследователи проанализировали данные о 8 тысячах госпитализированных с коронавирусом. Выяснилось, что 46% были старше 65 лет и страдали ожирением. Учёные отмечают, что пациенты моложе 60 лет с избыточным весом в два раза чаще попадали в больницу.

Специалисты объяснили ситуацию тем, что у людей, страдающих ожирением, часто бывают нарушены некоторые функции организма. Это повышает риск заражения инфекциями, так как иммунная система занята борьбой с избытком жира в организме. Они также не исключили возможную связь между проблемой ожирения в США и стремительным распространением COVID-19 в стране.