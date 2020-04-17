ИА «Ореанда-Новости». Французские учёные выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус. По данным группы исследователей из Университета Прованса, коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. Выводы специалистов доступны на ресурсе bioRxiv.

Стандартным протоколом дезактивации вируса является его нагрев до 60 градусов. Исследователи нагревали коронавирус в течение часа, однако обнаружили, что некоторые его штаммы всё ещё способны размножаться. Полностью дезактивировать коронавирус удалось лишь после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут.

Для проведения исследования были использованы клетки почек африканской зелёной обезьяны, которая предварительно была заражена коронавирусом.

Специалисты отмечают, что данное открытие должно помочь предотвратить угрозу заражения медицинского персонала, который напрямую работает с образцами.