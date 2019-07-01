ИА «Ореанда-Новости». По заявлению RT, астероид под номером 1978 и с диаметром почти в километр проходит со скоростью в несколько десятков тысяч километров через Солнечную систему. Учёные утверждают, что ежесекундно он приближается к нашей планете на 35 километров.

Также Европеское космическое агенство рассказало об огромном астероиде Апофисе, который через десять лет окажется на тридцать тысяч километров ближе к Земле. При этом в сообщении учёных фигуриет ещё два астероида 2002 и 2010, которые, в случае столкновения с Землей, нанесут даже меньший ущерб чем космическое тело, оказавшееся в Челябинске несколько лет назад.