По мнению учёных, ими была найдена первая яма-ловушка, которая было сделана древними людьми.Ловушку обнаружили неподалёку от мексиканского города Тультепек. Учёные думают, что сделали её 14 тысяч лет назад. Некоторые кости, найденные в яме, повреждены, что указывают на то, что на мамонтов охотились. Специалисты говорят, что на этой территории обитали не только мамонты, но и верблюды и лошади.