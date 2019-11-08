08.11.2019, 08:45
Учёные обнаружили огромное кладбище вымерших существ
ИА «Ореанда-Новости»В материале Phys.org говорится о том, что археологами было найдено огромное захоронение останков мамонтов. На месте раскопок были обнаружены кости, которые принадлежат 14 мамонтам. По мнению учёных, ими была найдена первая яма-ловушка, которая было сделана древними людьми.
Ловушку обнаружили неподалёку от мексиканского города Тультепек. Учёные думают, что сделали её 14 тысяч лет назад. Некоторые кости, найденные в яме, повреждены, что указывают на то, что на мамонтов охотились. Специалисты говорят, что на этой территории обитали не только мамонты, но и верблюды и лошади.
Ловушку обнаружили неподалёку от мексиканского города Тультепек. Учёные думают, что сделали её 14 тысяч лет назад. Некоторые кости, найденные в яме, повреждены, что указывают на то, что на мамонтов охотились. Специалисты говорят, что на этой территории обитали не только мамонты, но и верблюды и лошади.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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