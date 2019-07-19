ИА «Ореанда-Новости». Немецкие климатологи предложили необычный способ замедления таяния полярных льдов. Учёные хотят покрыть антарктические ледники искусственным снегом. Предполагается, что это замедлит рост уровня Мирового океана и предотвратит глобальную катастрофу.

После моделирования учёные показали, что даже при самых строгих планах по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу это таяние не остановится. Он перестанет расти, но уже нагретая вода продолжит подрывать этот шельфовый лёд снизу, разбивая их на куски.

Исследователи полагают, что таяние ледников Антарктики могло остановить 7,4 триллиона тонн искусственного снега, но этот процесс технически очень сложен и потребует огромных денежных затрат. Ключевой проблемой является откачка воды из океана, которая требует огромного количества затрат энергии. Учёные предлагают построить 12 тысяч ветряных турбин, а затем «накачать» искусственный снег в два ледника на западном побережье Антарктиды.

Ледники Западной Антарктики сдерживают этот процесс, останавливая подъем уровня воды. Но ситуация нестабильна и в любой момент может выйти из-под контроля. И даже если сегодня мировое сообщество примет ряд мер, многие из них можно будет считать запоздалыми, поскольку, по крайней мере, береговая линия существенно изменится.