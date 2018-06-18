ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Человечество ещё с начало прошлого века грезило о возможности заселения других планет. С развитием космических технологий наши прадеды полагали, что возможно уже в 21 век подобное станет реальностью. Повышали градус интереса к космическим просторам и многочисленные открытия новых экзопланет, среди которых по расчётам могут быть вполне пригодные для жизни. На данный момент наиболее интересной кажется планета Проксима b из системы Проксима Центавра.

Однако если человечество и создаст подходящий космический транспорт для подобных путешествий, то обязательно встанет вопрос о том, сколько человек нужно отправить на шаттле. Подобная проблема была хорошо обыграна в советском фильме «Москва - Кассиопея», где полёт до предполагаемо обитаемой планеты составлял 50 лет. В результате в экспедицию были посланы дети, дабы уже взрослыми они бы связались с местными жителями.

В реальной жизни ситуация оказывается ещё хуже. Если человечество использует транспорт, который будет передвигаться со скоростью 200 км/с или 724 205 км/ч, то для того, чтобы добраться до Поксимы b ему потребуется около 6300 лет. Безусловно прогресс не стоит на месте и люди в будущем построят более быстрый транспорт, однако по подсчётам уже сегодня известно, что он навряд ли доберётся до пункта назначения быстрее чем через 630 лет.

Однако пока это лишь перспективы будущих дней, а пока этого не произошло, доктор астрофизики из Астрономической обсерватории Страсбурга вместе с специалистом по элементарным и субэлементарным частицам Камиллой Белуффи проводят исследования касательно возможности запустить космическое судно уже сейчас. Свою работу они намерены опубликовать в британском научном журнале. На данный же момент их исследования проходят в научном стартапе Casc4de.

Однако уже на сегодня известно сколько человек нужно отправить на шаттле, дабы за долгий срок экипаж корабля не вымер бы от кровосмешения. Учёные считаю, что количество экипажа при запуске должно составлять не менее 98 человек.

Однако в этом всём кроются некоторые нюансы. Во-первых, поколения людей, запертые в крошечном шаттле на 6500 лет, могут банально тронуться рассудком, за что их крайне сложно осудить. Во-вторых, как сказал небезызвестный инженер Жак Фреско, может нам сначала на Земле навести порядок, прежде чем начать наводить его на других планетах.