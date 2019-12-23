23.12.2019, 08:34
Учёные предсказали катастрофическое снижение интеллекта человечества
ИА "Ореанда-Новости" На интеллектуальные способности людей способно катастрофично повлиять повышенное содержание углекислого газа в атмосфере. Это доказали представители американского Университета Колорада в Боулдере. Об этом заявлено в пресс-релизе на Phys.org.
Учёными было изучено, как влияет на обучение детей в классах увеличение уровня диоксида углерода. Иследования, которые проводились ранее, показали, что на умственные способности и в самом деле воздействует высокая концентрация газа, однако решить проблему можно проветриванием помещений. В то же время неизвестен был эффект, который оказывает на людей свежий воздух, содержащий большое количество углекислого газа.
Учёными были рассмотрены два сценария. В первом выбросы остаются на прежнем, во втором люди уменьшают количество парникового газа, который выбрасывается в атмосферу. Выяснилось, что при любом из этих двух сценариев снижаются когнитивные способности учеников.
Учёные предсказывают, что при худшем варианте к 2100 году падение интеллекта составит 50 процентов. При благоприятном сценарии - 25 процентов.
Учёными было изучено, как влияет на обучение детей в классах увеличение уровня диоксида углерода. Иследования, которые проводились ранее, показали, что на умственные способности и в самом деле воздействует высокая концентрация газа, однако решить проблему можно проветриванием помещений. В то же время неизвестен был эффект, который оказывает на людей свежий воздух, содержащий большое количество углекислого газа.
Учёными были рассмотрены два сценария. В первом выбросы остаются на прежнем, во втором люди уменьшают количество парникового газа, который выбрасывается в атмосферу. Выяснилось, что при любом из этих двух сценариев снижаются когнитивные способности учеников.
Учёные предсказывают, что при худшем варианте к 2100 году падение интеллекта составит 50 процентов. При благоприятном сценарии - 25 процентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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