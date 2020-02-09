ИА «Ореанда-Новости». Специалисты прогнозируют увеличение числа заболевших новым типом пневмонии в Ухане до 500 тысяч человек.

Учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что в этом месяце в Ухане число заразившихся новым коронавирусом дойдёт до 500 тысяч человек. Однако специалисты прогнозируют спад показателя после достижения этой отметки. Оценки учёных приводятся в материале, опубликованном Bloomberg.

Сотрудник школы Адам Кучарски сообщил, что при продолжении текущих тенденций, пик коронавируса придётся на середину или конец февраля.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом достигло 37,5 тысяч человек. 813 из них погибло, тогда как выздороветь удалось почти трём тысячам человек.