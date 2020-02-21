21.02.2020, 07:47
Учёные раскрыли правду о климатической катастрофе
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты, представляющие американский Университет Рочестера, рассказали о недооценке в течение долгого времени количества парникового пара, создаваемого человеком. По новым сведениям, реальные антропогенные выбросы на сорок процентов выше предполагаемых значений. Об итогах исследования, которое раскрывает правду об изменениях климата, рассказывается в материале Phys.org.
Учёные провели измерение количества изотопов углерода-14 в атмосфере планеты, каким оно было более двухсот лет назад. Для этого ими были проанализированы образцы льда из Гренланди, в которых имелись пузырьки воздуха той эпохи.
Выяснилось, что до 1870 года практически весь метан, содержащийся в воздухе, имел биологическое происхождение. Однако затем, в связи с тем, что люди начали сжигать ископаемое топливо, антропогенные выбросы газа стали расти. Сегодня уровни естественного выбросов в 10 раз ниже, чем рассказывалось в предыдущих работах.
Учёные провели измерение количества изотопов углерода-14 в атмосфере планеты, каким оно было более двухсот лет назад. Для этого ими были проанализированы образцы льда из Гренланди, в которых имелись пузырьки воздуха той эпохи.
Выяснилось, что до 1870 года практически весь метан, содержащийся в воздухе, имел биологическое происхождение. Однако затем, в связи с тем, что люди начали сжигать ископаемое топливо, антропогенные выбросы газа стали расти. Сегодня уровни естественного выбросов в 10 раз ниже, чем рассказывалось в предыдущих работах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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