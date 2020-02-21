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По новым сведениям, реальные антропогенные выбросы на сорок процентов выше предполагаемых значений. Об итогах исследования, которое раскрывает правду об изменениях климата, рассказывается в материале Phys.org.Выяснилось, что до 1870 года практически весь метан, содержащийся в воздухе, имел биологическое происхождение. Однако затем, в связи с тем, что люди начали сжигать ископаемое топливо, антропогенные выбросы газа стали расти. Сегодня уровни естественного выбросов в 10 раз ниже, чем рассказывалось в предыдущих работах.