Останки человеческих останков, находящихся на территории гималайского озера Рупкунд, исследовала международная группа учёных. В научную группу входили исследователи из Индии, Соединённых Штатов Америки, а также ряда стран Европы.

Останки людей были обнаружены на берегу ледникового озера Рупкунд, расположенного высоко в горах. Этот природный объект известен также как Озеро скелетов.

ИА "Ореанда-Новости" Впервые скелеты обнаружили здесь во время Второй мировой войны. В 1942 году останки более пятисот людей были причислены жертвам какой-то крупной катастрофы. Однако, последние проведённые исследования опровергнули это предположение.

В результате биомолекулярного анализа ДНК останков с берегов этого озера было установлено, что все они принадлежат к минимум трём генетическим группам, которые отличны друг от друга.Кроме того, все они оказались на озере в разное время, промежуток между их появлениями составлял до одной тысячи лет. Учёные доказали, что большая часть скелетов принадлежит выходцам из современной Индии, часть – Греции или острову Криту, остальные – Юго-Восточной Азии. Члены научной группы были довольно удивлены результатами исследования. Здесь можно сделать вывод о том, что само озеро привлекало не только местных жителей, но и выходцев из других стран.

Учёным также удалось установить время прихода на озеро Рупкунд всех трёх групп. Выяснилось, что первая группа индийцев оказалась на озере около семи – десяти веков нашей эры. Последующие группы попали в Гималаи уже спустя тысячу лет – приблизительно в XVII – XX веках. Этот вывод полностью опровергает точку зрения о том, что все люди здесь погибли одномоментно, в результате катастрофы.

Несмотря на то, что исследователям удалось значительно продвинуться в изучении останков человека на озере Рупкунд, вопрос гибели этих людей остался открытым для учёных.







