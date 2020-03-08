Коронавирус появляется во многих странах мира, и в настоящее время нет известного лекарства. К сожалению, это не остановило появление потока советов по лечению. От бесполезных, но относительно безвредных, до совершенно опасных.

Вот 6 мифов о лечении нового коронавируса, которых стоит избегать.

Чеснок

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) говорит, что, хотя это «пища, которая может иметь некоторые антимикробные свойства», нет никаких доказательств того, что употребление чеснока может защитить людей от нового коронавируса.

Пить воду каждые 15 минут

Один пост, скопированный и вставленный несколькими аккаунтами Facebook, цитирует «японского врача», который рекомендует пить воду каждые 15 минут, чтобы смыть любой вирус, который мог попасть в рот.

Врачи говорят, нет абсолютно никаких доказательств, что это поможет. Воздушно-капельные вирусы попадают в организм через дыхательные пути. Некоторые из них могут попасть в рот, но даже постоянное употребление воды не помешает подхватить вирус.

Жара и отказ от мороженого

Существует множество вариантов рекомендаций, предполагающих, что тепло убивает вирус - от рекомендации пить горячую воду до принятия горячих ванн или использования фена.

Шарлотта Горницка, которая работает в ЮНИСЕФ, заявила, что эти советы совершенно неверны.

Специалисты выяснили, что вирус гриппа не может выжить вне тела летом. Как тепло влияет на новый коронавирус, пока неизвестно.

Как только вирус попадает в организм, его уже невозможно убить. Стирка постельного белья или полотенец при температуре 60 градусов – хорошая идея, так как это может убить любые вирусы на ткани. Но это не лучший вариант для мытья кожи.

«Чудо» таблетка

Ютубер Джордан Сатер, у которого тысячи последователей на разных платформах, утверждает, что «эта чудо - минеральная добавка» - или диоксид хлора (он же MMS) - может «уничтожить» коронавирус.

FDA говорит, что «не знает о каких-либо исследованиях, показывающих, что эти продукты безопасны или эффективны для лечения любых заболеваний». Организация предупреждает, что употребление «этих продуктов диоксида хлора может вызвать тошноту, рвоту, диарею и симптомы тяжелой дегидратации».

Самодельный дезинфицирующий гель для рук

В Италии, которая в настоящее время является одной из горячих точек распространения вируса, из-за опасений по поводу вспышки болезни полки магазинов опустели от геля для дезинфекции рук.

По мере появления сообщений о нехватке геля в социальных сетях появлялись и домашние рецепты его приготовления. Но эти рецепты больше подходят для очистки поверхностей. Как сказали учёные, не пригодны для использования на коже. Гели для рук на спиртовой основе обычно также содержат смягчающие вещества, помимо их 60-70% содержания алкоголя.

Питьевое серебро

Использование коллоидного серебра пропагандировалось в шоу американского телепроповедника Джима Баккера. Коллоидное серебро - это мельчайшие частицы металла, взвешенные в жидкости. Один из гостей шоу заявил, что раствор убивает некоторые штаммы коронавируса в течение 12 часов (признав, что он ещё не был протестирован на Covid-19).

ВОЗ предупреждает, такой подход к лечению нового коронавируса не только не поможет излечиться, но и приведёт к ещё большим проблемам со здоровьем. В некоторых случаях это может привести к смерти.