19.02.2020, 10:34
Учёные решили давнюю загадку о динозаврах
ИА «Ореанда-Новости». Учёными, представляющими австралийский Квинслендский университет, была решена давняя загадка о следах динозавра, которые были найдены на потолке пещеры, расположенной в Центральном Квинсленде. Предполагалось, что следы были оставлены передвигающимся на четырёх конечностях хищным динозавром - единственным в своём роде.
Специалистами в области палеонтологии были изучены отпечатки пяти следов и их снимки, так как сейчас пещера недоступна для исследований. Учёные выяснили, что следы были оставлены задними конечностями динозавра.
Оказалось, что следы принадлежат двум травоядным ящерам, которые передвигались вдоль берега древнего озера.
Специалистами в области палеонтологии были изучены отпечатки пяти следов и их снимки, так как сейчас пещера недоступна для исследований. Учёные выяснили, что следы были оставлены задними конечностями динозавра.
Оказалось, что следы принадлежат двум травоядным ящерам, которые передвигались вдоль берега древнего озера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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