ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные создали устройство, которое позволяет по кашлю выявить вирус. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Tech.

Учёные из Массачусетского университета в Амхерсте изобрели портативное устройство с машинным обучением. Оно способно в режиме реального времени определить в толпе кашляющих людей и проанализировать характер кашля. Устройство выявит грипп и другие вирусные заболевания, сообщают специалисты.

В устройство заложены модули кашля, полученные при лабораторных исследованиях. Затем эти данные изменялись искусственным интеллектом с помощью машинного обучения.