ИА «Ореанда-Новости». Китайские учёные установили, как далеко способна распространяться коронавирусная инфекция. Новое исследование доказало, что COVID-19 может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 13 футов, или 4 метро от больного. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на исследование. Однако специалисты подчёркивают, что пока нет никаких данных, подтверждающих, что так можно заразиться коронавирусом.

Учёные из китайской Академии военных наук исследовали образцы различных поверхностей и воздуха в отделении интенсивной терапии и в общем отделении больницы в Ухане, где лечение проходили заражённые коронавирусом.

Специалисты подчеркивают, что частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе на расстоянии четырёх метров от пациентов. Это в 2-4 раза превышает расстояние, которое установлено в большинстве стран как обязательная дистанция между людьми.