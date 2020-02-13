ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как долго коронавирус остаётся активным на предметах.

Немецкие учёные обобщили всю информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях, которая известна человечеству. Как оказалось, если новый коронавирус под названием COVID-19 похож на характеристикам на другие вирусы своего семейства, то он способен оставаться активным на поверхности предметов больше недели.

Результаты исследования доступы в журнале Journal of Hospital Infection.

Исследование 22 экспериментов показало, что многие коронавирусы человека способны сохраняться на многих поверхностях больше недели. Так, коронавирус атипичной пневмонии может продержаться на металле, стекле или пластике до 9 дней. В то же время вирус кори погибает на предметах через 2 часа.

Исследователи отмечают, что пока рано утверждать о том, могут ли люди заразиться COVID-19 через прикосновение до объекта.