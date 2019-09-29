



В ходе исследования выяснилось, что пациентам со стабильной ишемией сердца нужно избегать сидячего образа жизни. Надо ставить цель – заниматься спортом каждую неделю. При этом нужно пытаться соблюдать определённый режим и не учащать занятия. Рекомендуется придерживаться графика занятий два или три раза в неделю.





Кроме того, физические упражнения полезны и людям с сопутствующими заболеваниями. Речь идёт о диабете и эндартериите.