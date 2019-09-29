29.09.2019, 19:55
Учёные выяснили, как заниматься спортом при больном сердце
«ИА Ореанда-Новости» От сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно оказываются на грани жизни и смерти 17,9 миллиона человек. В этом вопросе важна интенсивность нагрузок и их частота.
В ходе исследования выяснилось, что пациентам со стабильной ишемией сердца нужно избегать сидячего образа жизни. Надо ставить цель – заниматься спортом каждую неделю. При этом нужно пытаться соблюдать определённый режим и не учащать занятия. Рекомендуется придерживаться графика занятий два или три раза в неделю.
Кроме того, физические упражнения полезны и людям с сопутствующими заболеваниями. Речь идёт о диабете и эндартериите.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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