ИА «Ореанда-Новости». Группа канадских и американских учёных предположила, что драгоценные металлы можно найти под поверхностью Луны.

Специалисты считают, что процесс образования горных пород на Луне схож с земным. Поэтому логично предположить, что недра Луны являются настоящей сокровищницей.

Согласно общепринятой гипотезе, Луна появилась 4,5 миллиарда лет назад после того, как массивное небесное тело врезалось в землю. Часть материала планеты “выплеснулась " в ближний космос. Таким образом, по мнению исследователей, спутник должен иметь состав, аналогичный составу Земли.

Россия намерена добывать полезные ископаемые на Луне. В 2034 году здесь планируется начать строительство стационарной базы. Пилотируемая лунная миссия запланирована на 2030 год.