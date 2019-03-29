Соответствующая информация содержится в одной из публикаций журнала "Nature Geoscience".Учёные тщательно изучили складчатую поверхность Марса, которая напоминает систему застывших потоков воды. Такими складками испещрена поверхность некоторых из марсианских кратеров.Исследователи предположили, что складчатая поверхность этих кратеров на Марсе возникла из-за подземных водных источников выброшенных под высоким давлением. Вероятно, они просачивались на планетную поверхность, перемещаясь вверх по трещинам грунта.