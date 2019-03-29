29.03.2019, 04:51
Учёные заявили о функционирующих подземных водных источниках на Марсе
ИА «Ореанда-Новости» Американские учёные сделали вывод о том, что глубокие подземные воды на Марсе могут формировать реки и ручьи на поверхности "Красной планеты" и, что эти самые источники, могут функционировать по сей день.
Соответствующая информация содержится в одной из публикаций журнала "Nature Geoscience".
Учёные тщательно изучили складчатую поверхность Марса, которая напоминает систему застывших потоков воды. Такими складками испещрена поверхность некоторых из марсианских кратеров.
Исследователи предположили, что складчатая поверхность этих кратеров на Марсе возникла из-за подземных водных источников выброшенных под высоким давлением. Вероятно, они просачивались на планетную поверхность, перемещаясь вверх по трещинам грунта.
Научное сообщество полагает, что на в толще "Красной планеты", на глубине примерно 800 метров, вероятно, существует масштабная, действующая по сей день, гидрологическая система.
Соответствующая информация содержится в одной из публикаций журнала "Nature Geoscience".
Учёные тщательно изучили складчатую поверхность Марса, которая напоминает систему застывших потоков воды. Такими складками испещрена поверхность некоторых из марсианских кратеров.
Исследователи предположили, что складчатая поверхность этих кратеров на Марсе возникла из-за подземных водных источников выброшенных под высоким давлением. Вероятно, они просачивались на планетную поверхность, перемещаясь вверх по трещинам грунта.
Научное сообщество полагает, что на в толще "Красной планеты", на глубине примерно 800 метров, вероятно, существует масштабная, действующая по сей день, гидрологическая система.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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