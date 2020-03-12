12.03.2020, 07:34
Учёные заявили о катастрофическом исчезновении природной среды
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Британии узнали, что большие природные системы, такие как коралловые рифы и тропические леса, разрушаются намного быстрее, чем это предполагалось ранее. Об этом заявлено в публикации, размещенной изданием Phys.org.
Сообщается, что коралловые рифы, которые находятся в Карибском бассейне, могут полностью разрушиться всего лишь за пятнадцать лет, а леса Амазонки могут исчезнуть за сорок девять лет.
Учёными были изучены данные о зафиксированных изменениях в сорока наземных и водных природных средах. Выяснилось, что, несмотря на то, что в больших экосистемах катастрофический коллапс длился дольше, скорость разрушения была намного выше, чем в малых экосистемах.
Эти результаты можно объяснить тем, что крупные среды включают в себя большое количество подсистем, которые образованы видами и местами их обитания. Изначально данной модальностью обеспечивается устойчивость к стрессу, однако после того, как пройден критический порог, из-за неё же происходит ускоренный коллапс.
Таким образом, тысячелетние экосистемы способны разрушиться менее, чем за пятьдесят лет.
Сообщается, что коралловые рифы, которые находятся в Карибском бассейне, могут полностью разрушиться всего лишь за пятнадцать лет, а леса Амазонки могут исчезнуть за сорок девять лет.
Учёными были изучены данные о зафиксированных изменениях в сорока наземных и водных природных средах. Выяснилось, что, несмотря на то, что в больших экосистемах катастрофический коллапс длился дольше, скорость разрушения была намного выше, чем в малых экосистемах.
Эти результаты можно объяснить тем, что крупные среды включают в себя большое количество подсистем, которые образованы видами и местами их обитания. Изначально данной модальностью обеспечивается устойчивость к стрессу, однако после того, как пройден критический порог, из-за неё же происходит ускоренный коллапс.
Таким образом, тысячелетние экосистемы способны разрушиться менее, чем за пятьдесят лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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