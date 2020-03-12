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. Об этом заявлено в публикации, размещенной изданием Phys.org.Сообщается, чтоУчёными были изучены данные о зафиксированных изменениях в сорока наземных и водных природных средах. Выяснилось, что,Эти результаты можно объяснить тем, что крупные среды включают в себя большое количество подсистем, которые образованы видами и местами их обитания. Изначально данной модальностью обеспечивается устойчивость к стрессу, однако после того, как пройден критический порог, из-за неё же происходит ускоренный коллапс.Таким образом,