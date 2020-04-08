ИА «Ореанда-Новости». Российский учёный оценил перспективу использования ресурсов, добытых с Луны. По мнению руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, использование лунных ресурсов для обеспечения базы на ней позволит избавиться от зависимости поставок с Земли.

Митрофанов отметил, что использование лунных ресурсов будет иметь место во время изучения Луны и её освоения. Он предположил, что для систем обеспечения жизнедеятельности, скорее всего, будут использовать залежи водяного льда, обнаруженные на лунных полюсах. Это обеспечит водой и кислородом.

Также учёный добавил, что в перспективе на Луне будут вырабатывать водород для использования в качестве топлива в ракетных двигателях.