20.01.2020, 20:43
Украина готова силой вернуть Донбасс
ИА «Ореанда-Новости». Украинские власти сказали, что они готовы силой вернуть Донбасс. По словам замглавы украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, они занимаются отработкой возможных действий по освобождению Донбасса.
Сергей Кривонос указал, что Донецкий край относится к землям Украины. По его словам, перед принятием силовых военных мероприятий властям придётся провести ряд определённых мероприятий: усиление армии, ужесточение антироссийского санкционного режима и развитие украинской системы территориальной обороны.
Кроме этого, замглавы СНБО отметил, что подобный вариант исхода событий будет напрямую зависеть от переговоров между лидерами стран и поддержки со стороны других государств.
Сергей Кривонос указал, что Донецкий край относится к землям Украины. По его словам, перед принятием силовых военных мероприятий властям придётся провести ряд определённых мероприятий: усиление армии, ужесточение антироссийского санкционного режима и развитие украинской системы территориальной обороны.
Кроме этого, замглавы СНБО отметил, что подобный вариант исхода событий будет напрямую зависеть от переговоров между лидерами стран и поддержки со стороны других государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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