Сергей Кривонос указал, что Донецкий край относится к землям Украины. По его словам, перед принятием силовых военных мероприятий властям придётся провести ряд определённых мероприятий: усиление армии, ужесточение антироссийского санкционного режима и развитие украинской системы территориальной обороны.Кроме этого, замглавы СНБО отметил, что подобный вариант исхода событий будет напрямую зависеть от переговоров между лидерами стран и поддержки со стороны других государств.