15.02.2020, 09:14
Украина и Румыния планируют совместно противостоять России в Чёрном море
ИА «Ореанда-Новости». Украина и Румыния планируют совместно противостоять России в Чёрном море. Подобное предложение выразил Андрей Загороднюк, который занимает должность руководителя Министерства обороны Украины, в своём аккаунте в сети Telegram.
По его словам, и Украина, и Румыния очень обеспокоены морскими действиями российских ВС в водах Чёрного моря. Именно поэтому двум странам необходимо объединить силы в военно-морской сфере, чтобы более эффективно противодействия возможным угрозам со стороны России.
Стоит отметить, что в ходе переговоров на конференции по безопасности в Мюнхене Загороднюк и румынский министр обороны Чуке обсуждали возможность обмена информацией всех ситуациях в Чёрном море. Также Украина предложила румынским властям провести совместные боевые учения.
По его словам, и Украина, и Румыния очень обеспокоены морскими действиями российских ВС в водах Чёрного моря. Именно поэтому двум странам необходимо объединить силы в военно-морской сфере, чтобы более эффективно противодействия возможным угрозам со стороны России.
Стоит отметить, что в ходе переговоров на конференции по безопасности в Мюнхене Загороднюк и румынский министр обороны Чуке обсуждали возможность обмена информацией всех ситуациях в Чёрном море. Также Украина предложила румынским властям провести совместные боевые учения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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