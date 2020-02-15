Подобное предложение выразил Андрей Загороднюк, который занимает должность руководителя Министерства обороны Украины, в своём аккаунте в сети Telegram.По его словам, и Украина, и Румыния очень обеспокоены морскими действиями российских ВС в водах Чёрного моря. Именно поэтому двум странам необходимо объединить силы в военно-морской сфере, чтобы более эффективно противодействия возможным угрозам со стороны России.Также Украина предложила румынским властям провести совместные боевые учения.