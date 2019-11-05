ИА «Ореанда-Новости». Погранслужба Украины с 7 по 15 ноября не будет пропускать граждан через контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Крымом, пишет RT.



Дело в том, что на КПП будет проходить ремонтно-строительные работы повышенной опасности.



Отмечается, что контрольные пункты «Чаплинка» и «Чонгар» будут работать в обычном режиме.



Ранее украинская армия провела учения с «Буками» и С-300 в Херсонской области возле границы с Крымом.