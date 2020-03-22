ИА «Ореанда-Новости» . Украинское министерство обороны опубликовало видеозапись с информацией о десантных штурмовых катерах «Кентавр». В ведомстве считают, что данные водные суда являются «достойным ответом устаревшим российским десантным кораблям».

В сюжете видеоролика сообщается, что скорость десантно-штурмовых катеров ВМС Украины составляет примерно 30 узлов, а на вооружении у водных судов находятся ракеты «С-8». «Кентавры» могут вместить в себя более 35 десантников.

«Катера военно-морских сил Украины – это достойный ответ устаревшим большим кораблям российского Черноморского флота. Российские корабли более медленные и давно исчерпали весь свой потенциал», - заверили представители украинского минобороны.

Следует отметить, что в начале текущего года глава милитарного центра Украины Тарас Чмут заявлял о своём разочаровании при виде катера «Кентавр», сравнив его с «более современными» российскими водными судами. Ранее военнослужащий заявлял, что катера данной модели имеют значительные проблемы.