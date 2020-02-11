В украинском МИД отметили, что нужно учитывать «продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий», поэтому оснований для повышения дипломатических отношений нет.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ничего не имеет против назначения российского и украинского послов на Украине и России соответственно. Он подчеркнул, что дело не в решении Москвы, поскольку это украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения.