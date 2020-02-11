11.02.2020, 21:46
Украина отказалась назначать посла в России
ИА «Ореанда-Новости». Министерство иностранных дел Украины сообщило, что у Киева нет в планах повышения статуса дипломатических отношений с Москвой, пишет «Интерфакс».
В украинском МИД отметили, что нужно учитывать «продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий», поэтому оснований для повышения дипломатических отношений нет.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ничего не имеет против назначения российского и украинского послов на Украине и России соответственно. Он подчеркнул, что дело не в решении Москвы, поскольку это украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения.
В украинском МИД отметили, что нужно учитывать «продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий», поэтому оснований для повышения дипломатических отношений нет.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ничего не имеет против назначения российского и украинского послов на Украине и России соответственно. Он подчеркнул, что дело не в решении Москвы, поскольку это украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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