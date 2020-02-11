ИА «Ореанда-Новости». Министерство иностранных дел Украины сообщило, что у Киева нет в планах повышения статуса дипломатических отношений с Москвой, пишет «Интерфакс».

В украинском МИД отметили, что нужно учитывать «продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий», поэтому оснований для повышения дипломатических отношений нет.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что ничего не имеет против назначения российского и украинского послов на Украине и России соответственно. Он подчеркнул, что дело не в решении Москвы, поскольку это украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения.